“Cara Unione,

Mi trovo a Barcellona per problemi di salute, sono arrivata facendo scalo a Fiumicino per mancanza di voli e di posti nei tragitti diretti. Nulla né da Olbia né da Elmas né da Alghero.

Al ritorno sono costretta a prendere il traghetto Barcellona-Porto Torres con partenza alle due di notte e 14 ore di navigazione. Arrivata a Porto Torres dovrò utilizzare il treno per raggiungere Olbia, circa due ore e mezza, prendere un taxi e andare a riprendermi la macchina lasciata all'andata in aeroporto. Alla fine un'altra ora e venti di macchina per arrivare al mio paese.

E tutto questo per i tagli sui voli e per i costi proibitivi da e per la Sardegna.

Assurdo, non so come, ma dobbiamo unirci e farci sentire, grazie per darci la possibilità di rendere pubbliche queste situazioni inconcepibili”.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

