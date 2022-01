“Cara Unione, vorrei segnalare il caso della scuola frequentata da mio figlio, in un Comune della provincia di Cagliari.

I ragazzi hanno avuto un positivo in classe che risale al 17 dicembre. Abbiamo ricevuto la comunicazione dalla scuola il 29 dicembre, dove si diceva che in tempo zero saremmo stati contattati per i tamponi da ATS Sardegna.

Il 31 dicembre abbiamo ricevuto le mail per eseguire i tamponi, ma il 2 gennaio 2022.

Sono passate due settimane. Una situazione che lascia senza parole”.

Michela – Provincia di Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata