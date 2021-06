“Cara Unione,

per chi volesse ammirare uno splendido laghetto in città, in via Dante a Cagliari è presente una suggestiva opera della natura, di cui allego immagini, dovuta a una perdita di un tubo.

Abbiamo avvisato da tempo la società che si occupa della gestione delle acque, l’ufficio d’igiene, ma nulla. E noi ci godiamo lo spettacolo del laghetto cittadino, con cornacchie, pantegane, zanzare e insetti vari.

Aspettiamo, a questo punto, fenicotteri e altri animali acquatici. Siamo anche intenzionati a mettere qualche ombrellone e magari a proporre pediluvi.

Grazie a tutti per questo spreco di acqua, tanto abbiamo le dioghe piene in città.

Invitiamo tutti i cittadini ad ammirare e usufruire di questa autentica rarità”.

Franco Romano

