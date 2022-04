“Cara Unione,

scrivo per segnalare un disagio che, specialmente in vista della bella stagione, potrebbe creare non pochi problemi anche ai turisti in visita in Sardegna.

I servizi da e per l'aeroporto di Elmas sono garantiti dal servizio Trenitalia, che di per sé è efficientissimo durante il giorno.

Il problema si presenta la mattina presto, con sempre più voli che partono molto presto e il primo treno che porta all'aeroporto che parte alle 5.26 dalla stazione Matteotti.

Questo significa che tra arrivo, controlli, check-in la questione diventa insostenibile per le tempistiche, visto e considerato anche che il servizio taxi ha costi abbastanza proibitivi.

Speriamo che la questione si risolva al più presto.

Un cordiale saluto”.

Lettera firmata(*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

