“Cara Unione,

qualche giorno fa ho letto sul vostro giornale un interessante articolo sui disagi nei trasporti aerei e marittimi. Devo tuttavia segnalare che la situazione è anche ben più grave di come viene descritta.

Sono una professionista di Carbonia, da tempo residente a Milano. Negli anni ho viaggiato con i vari gestori che si sono avvicendati nella gestione della continuità territoriale, offrendo un buon servizio anche a chi, come me, non è più residente in Sardegna, anche dopo che i nativi hanno smesso di essere equiparati ai residenti dai vettori aerei.

Pur essendo più alte di quelle per i residenti, le tariffe avevano un tetto anche per gli altri viaggiatori, nativi e turisti. Oltre alle tariffe più basse, c'erano dei servizi minimi garantiti, come possibilità di spostare o annullare il biglietto, il bagaglio in stiva gratuito e un numero dedicato.

Il viaggiatore aveva sempre un'alternativa: chi non aveva necessità di viaggiare in date specifiche e voleva risparmiare aveva la possibilità di trovare biglietti più economici con le compagnie low-cost che volano da Malpensa o da Bergamo, chi invece aveva necessità di viaggiare in determinati giorni per esigenze personali e professionali, poteva contare sulle compagnie che gestivano la continuità.

È infatti questa, credo, l'essenza della continuità territoriale: poter viaggiare sempre e non solo quando le compagnie mettono a disposizione dei biglietti a tariffe basse, e questa necessità non può essere in nessun modo veicolata da una compagnia low-cost. Chi ha lasciato gli affetti in Sardegna, così come chi viaggia per lavoro non può permettersi di tentare la fortuna alla lotteria delle tariffe.

Grazie per l'attenzione, un saluto cordiale”.

C.C.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata