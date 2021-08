“Cara Unione,

domenica 1 agosto in località Torre delle Stelle, nella spiaggia di Genn’e Mari, territorio di Sinnai, un bambino di 5 anni è stato colto da un grave malore e trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu in elicottero. Già affetto da un’importante patologia cardiaca, è stato soccorso grazie all’attenzione di alcuni vicini di ombrellone, che hanno sostenuto la madre e allertato uno storico amico soccorritore della Misericordia di Torino (118 Piemonte), che era in quella spiaggia e fuori servizio. Il sanitario, capita la situazione, ha allertato la catena dei soccorsi e prestato lui stesso la prima assistenza. Con la prontezza dei suoi 20 anni di esperienza alle spalle è riuscito a coordinare l’intervento anche fuori dal proprio territorio di appartenenza, ma è stato grave constatare che le condizioni di primo soccorso non fossero assolutamente idonee: il defibrillatore presente in spiaggia era scarico e, seppur presente un servizio di salvataggio a mare presidiato, non è stato possibile raggiungerlo per il semplice motivo che non se ne conosce l’esatta ubicazione.

La situazione a Torre delle Stelle è ormai allo sbando: ci si deve affidare al caso e al fato, nessun tipo di Istituzione è presente sul territorio. Per la stagione estiva non è partito il servizio di guardia medica con la quale l’operatore per un paio d’anni si è accordato perché portasse – tramite la Misericordia di Torino - un defibrillatore funzionante in loco, in quanto disponibile un solo medico.

Passata la grande paura, si è poi passati all’azione: il soccorritore e un gruppo di suoi amici d’infanzia e assidui frequentatori di questa località balneare hanno deciso di mettere in atto un’iniziativa per l’acquisto di tre defibrillatori e tre borse di primo soccorso. Idea che era già nata dalla comunità di Torre delle Stelle, ma questo sarà tutt’altro che un limite: la volontà è quella di unire le forze e, allo stesso tempo, di chiedere la partecipazione anche dei Comuni di Sinnai e Maracalagonis, per muoversi in maniera partecipata su tutti i fronti. Per questo motivo abbiamo pensato di fondare l’associazione “Torre viva” il cui primo obiettivo sarà l’organizzazione di corsi BLS-D per l’utilizzo dei defibrillatori e di corsi di primo soccorso entrambi rivolti alle figure strategiche presso Torre delle Stelle”.

Diana Cristofaro (Milano – Torre delle Stelle)

