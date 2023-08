Cara Unione,

sono stata l'ultima volta 5 anni fa in Sardegna. Quest'anno ritorno con molta gioia nella vostra bellissima Isola. Per mare, persone, cultura, cibo e panorama.

Ma ritorno con un piccolo dolore nel cuore. Ci sono troppe restrizioni per i nostri amici a 4 zampe: non sono loro che rovinano la vostra bellissima isola, ma le persone incivili.

Non trovo giusto che agli animali sia proibito entrare in mare e stare in molte spiagge. Così spingete all'abbandono. Levate questa restrizione per il loro bene. Ribellatevi per questo.

Sonia

