“Cara Unione,

ho letto fra le vostre pagine della bella notizia sul parco realizzato in via Eroi d’Italia a Pirri. Non leggo, però, della sistemazione di telecamere che sarebbero utilissime per salvaguardare gli arredi fatti. Il parco altrimenti avrà vita breve.

Sappiamo che, purtroppo, ci sono molti incivili in giro.

Finalmente un’iniziativa per i bimbi e i cittadini di Pirri, troppo spesso dimenticata e lasciata nel degrado e sporcizia. Basta guardare nella vicina piazzetta di S. Rosalia, con omonima chiesetta in stato di abbandono, cui si accede con un camminamento pedonale in balia dei cani e della loro sporcizia. Un angolo che in ogni altro paese sarebbe perla custodita e fiore all’occhiello della città.

Faccio quindi un appello alla Municipalità di Pirri che si faccia portavoce della nostra richiesta di tutela e maggiore dignità per un vivere civile. Telecamere ovunque!

Grazie con la speranza che qualcuno intervenga".

Mari Carta – Pirri

