scrivo per segnalare il gravissimo pericolo al quale siamo sottoposti noi residenti nelle abitazioni con i cancelli che si immettono sulla Buddi Buddi, la strada che da Sassari conduce al mare di Platamona.

La strada da qualche anno è diventata a quattro corsie, due verso la città e due in direzione mare. Nella trasformazione sono stati eliminati degli ampi spazi che consentivano una eccellente visuale della carreggiata oltre a probabili soste al di fuori delle corsie; pertanto ora i muri di recinzione delle proprietà private sono a bordo asfalto.

Ciò comporta che le auto in uscita dai cancelli debbano sporgere sulla carreggiata per avere la visuale delle auto che arrivano a gran velocità dalla città in direzione del mare.

Da tempo, purtroppo, gli specchi parabolici non esistono più, distrutti dal forte vento di maestrale.

Ho provato ad interessare prima i vigili urbani, poi il Comune ed infine la Provincia, senza però sortire alcun effetto.

L’augurio è che la situazione possa essere risolta quanto prima scongiurando gravi incidenti che potrebbero verificarsi con l'aumento del traffico estivo.

Graziella Solinas – Sassari

