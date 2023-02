«Cara Unione,

a mia madre è da poco stato diagnosticato un tumore all’intestino.

Poiché potrei avere la stessa sorte, il medico mi ha prescritto un esame colonscopico urgente.

Ho quindi chiamato il numero del Cup sardo nei giorni scorsi per prenotare l'esame, ma la risposta che ho avuto mi ha a dir poco sconcertato: non ci sono date disponibili, e dunque non posso fare l’esame.

Mi chiedo: come possiamo curarci e fare screening se poi, quando rischiamo di essere malati, abbiamo un muro altissimo davanti a noi? Chi non può pagarsi privatamente un esame come dovrebbe fare?

Grazie dell’attenzione».

Un cittadino Sardo (*) – Cagliari

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

