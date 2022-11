“Cara Unione,

da quando c'è stato il Covid, nel mio paese in Sardegna, Nuraminis, ma mi risulta sia pratica diffusa, è possibile essere visitati dal proprio medico di base solo su appuntamento.

Mi chiedo: a cosa serve avere un medico di base se quando lo si chiama, visto anche l’elevatissimo numero di pazienti che ciascun professionista ha in cura, ti dà un appuntamento magari alla settimana successiva e nell'attesa non ti resta che sperare non sia nulla di grave?

Prendiamo atto che il sistema sanitario, in questo modo, non funziona.

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

