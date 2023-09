«Cara Unione,

scrivo per raccontare e testimoniare la mia eccellente esperienza nel reparto di Ginecologia dell'ospedale di Iglesias.

Ho subito un'operazione d'urgenza, in piena notte, domenica 17 settembre. Mi hanno trasferito dal pronto soccorso di Carbonia ad Iglesias e qui mi ha operato il team del dottor Serra, primario di Ginecologia.

La mia operazione è stata eseguita in maniera eccellente. Gravidanza extrauterina con perdita di tre litri di sangue che si erano riversati nell'addome. Il dottore insieme al suo team attraverso un intervento in laparoscopia ha ripulito l'addome dai liquidi riversati e rimosso la tuba destra. Ed è dunque grazie a loro se oggi sono qui che riesco a scrivere e raccontare ciò che mi è accaduto.

È importante sottolineare che nella struttura sono presenti professionisti di altissimo livello e non solo, altamente umani.

Oggi a seguito delle dimissioni dall'ospedale posso dire che tutti all'interno del reparto mi hanno coccolata, assistita e curata h 24. Ritengo che la possibilità di chiudere un struttura funzionante e con ottimo staff come quella presente ad Iglesias sia una delle tante inefficienze e illogicità nella sanità pubblica.

Le logiche alla base delle scelte politiche e amministrative, come è noto, non sono solo di tipo economico per cui ritengo vivamente che una struttura ospedaliera funzionante e funzionale come quella di Iglesias sia importante sia per i cittadini presenti sul territorio ma anche per tutte le persone di passaggio come la sottoscritta.

Un grazie infinito a tutto lo staff ospedaliero, vi sarò eternamente grata».

Francesca Cortiglia – Iglesias

***

