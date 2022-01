“Cara Unione,

Desidero portare alla vostra attenzione una problematica della quale sono venuto a conoscenza frequentando, come genitore di un bambino di 10 anni, la società Bulldog rugby di Sassari. La società ha un gran numero di iscritti divisi in categorie dai 3 anni sino agli adulti in serie C, compresi soggetti con gravi problematiche socio-sanitarie e dello spettro autistico, seguiti da un'allenatrice pedagogista, che trovano in questo sport un momento di sfogo, gioco ed aggregazione.

Tutto questo impegno si scontra con una realtà ben diversa in termini logistici come sintetizzato in una fotografia dove gli allenamenti si svolgono in un'aiuola in discesa e senza illuminazione nel centro sportivo di via Milano 26 a Sassari.

La società ha fatto numerosi tentativi presso il Comune per ottenere un'area da adibire a campo di rugby (Alghero vanta un campo regolamentare dagli anni '70), utile anche per le politiche giovanili, di inclusione sociale e di arricchimento per la nostra città.

Grazie”.

A.F. - Sassari

***

