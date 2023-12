«Cara Unione,

Questa è la lamentela di un invalido con due recidive dopo il trapianto. Non so più come fare: per un problema delle Poste mi è stato consegnato in ritardo l’avviso per la presentazione a revisione di controllo, l’avviso prevedeva la visita in data 24 ottobre 2023 ma è stato recapitato il 6 novembre.

Mi son recato subito in sede per comunicare il problema e mi è stato detto di mandare una email al medico legale... così ho fatto, ma senza risposta. In data 9 novembre ho ricevuto la seconda lettera di avviso per dare le dovute spiegazioni per la mia assenza, entro 90 giorni, oppure sarebbe stato tutto revocato... Ho mandato la seconda email allegando anche il documento delle Poste per dimostrare di non aver colpa per la mia assenza... Dopo un paio di giorni non ho avuto alcuna risposta. Il giorno 15 novembre ho chiamato il call center dell’Inps per spiegare tutto e ho aperto una richiesta di presa in carico il 20 novembre. Non ho più sentito nessuno. Il 30 novembre mi è arrivata una lettera dell’Inps: speravo tanto fosse l’appuntamento per la visita di controllo, invece no.

Mi è stato comunicato che i sussidi dovuti sono stati bloccati e che devo un importo di 704,28 euro per mancata presenza da versare entro il 22 dicembre. Non so proprio come devo fare, anche per me dovrebbe essere Natale...».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

