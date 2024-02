«Cara Unione,

pare ormai un lontano miraggio poter avere una sala d’attesa aperta per attendere il treno nelle giornate fredde e piovose.

Chi scrive prende ogni giorno i mezzi Arst da Soleminis, ma la situazione mi pare non sia diversa in molti altri centri dell’Isola.

Che sia un problema di sicurezza o di difficoltà nella gestione delle strutture o altro non mi è dato di saperlo, ma quel che è certo è che mentre fino a non molto tempo fa le sale d’attesa erano presenti in ogni stazione, ormai sembrano destinate a sparire una dopo l’altra.

Mi chiedo se ripristinarle non sia possibile, sarebbe certo un incentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici.

Grazie dell’attenzione».

Erika – Soleminis

***

