“Cara Unione,

da diversi anni ormai, a Quartucciu e attorno a ciò che dovrebbe essere un semplice minimarket di paese che si affaccia sulla via principale del Comune, si è purtroppo radicata una deprecabile quanto indecente situazione: il luogo è diventato il punto di ritrovo di un gruppetto di completi sfaccendati, brutti ceffi, disadattati, in alcuni casi totalmente alcolizzati. Tutti uomini in età lavorativa avanzata, senza un bel niente da fare se non bere, schiamazzare, dire volgarità e ammorbare i passanti e residenti.

Lo spettacolo cui ogni giorno si assiste è di persone che bivaccano lì intorno bevendo lattine di birra o brick di vino anche a cominciare dalla prima mattina, che urlano, ciondolano da un marciapiede all’altro, prendono possesso dei gradini degli edifici adiacenti.

Questa triste vicenda ormai va avanti da troppo tempo, una vera e propria piaga che va però tutto sommato avanti nell’indifferenza, almeno apparente, di autorità locali e istituzioni pubbliche.

E l’augurio è che qualcuno, prima o poi, pensi nel concreto di porre fine a una tale vergogna”.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

