“Cara Unione,

scrivo per portare l’attenzione sulla sicurezza stradale dei pedoni a Quartu Sant'Elena, in viale Marconi fronte clinica.

Fino ad agosto scorso era presente un passaggio pedonale rialzato che consentiva l'attraversamento ai pedoni in sicurezza, costringendo le auto a rallentare.

Ad agosto è stato invece rifatto tutto il manto stradale di viale Marconi, ma non c'è traccia di attraversamenti pedonali rialzati, con le macchine che sfrecciano ad alta velocità in uscita e in ingresso a Quartu incuranti di anziani e scolari che affollano i due marciapiedi.

Ho scritto più volte al Comune di Quartu che mi ha rassicurata, ma di fatto non hanno ancora provveduto.

Quanto ancora si dovrà aspettare?”.

V. V. – Quartu

***

