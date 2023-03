«Cara Unione,

Da quando avevo 12 anni ho cominciato a lavorare e per 40 anni ho svolto il lavoro notturno presso diversi panifici di Cagliari e anche in altre province (Sassari e Oristano).

Nel 2022 ho subito un intervento che mi ha classificato come invalido al 70%.

Sono oramai diversi mesi che lotto contro l’Inps per il riconoscimento del lavoro notturno e per ottenere i 5 anni di “scivolo” che mi permetterebbero di raggiungere il traguardo della sospirata pensione.

Purtroppo, per un motivo o per un altro, i funzionari di tale istituto continuano a chiedermi documentazione su documentazione, ma nonostante io l’abbia fornita non si riesce a capire per quale arcano motivo tale riconoscimento non venga effettuato.

Inoltre alla richiesta di ulteriore documentazione, da compilare a cura dei datori, alcuni consulenti del lavoro degli stessi si rifiutano di fornirla adducendo il fatto che loro non siano al mio servizio.

Come porre fine a questo calvario che dura ormai da troppo tempo?

Grazie».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

