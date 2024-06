“CaraUnione,

da molti anni frequento la Sardegna in barca a vela.

Molti lettori insistono sul problema della lievitazione dei costi. Io sono assolutamente d'accordo soprattutto perché continuando così la bellissima isola resterebbe nelle mani dei soli ricchi.

Negli anni ho visto decadere diverse località, tra inquinamento, speculazioni e aree protette che non funzionano. Dunque quest'anno non verrò in Sardegna, preferendo conservarne un caro ricordo. Mi ritengo fortunato per aver visto già dal 1980 posti dove la bellezza era anche purezza. Oggi, purtroppo, non è più così”.

Raniero Sandrelli

**

