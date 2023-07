«Cara Unione,

Sono residente a Porto Torres e mi faccio portavoce di molte persone del quartiere che grazie a voi possono segnalare e lamentare (purtroppo) l'impunità di giovani motociclisti locali che imperversano in fascia oraria da mezzanotte fino alle 2 lungo la direttrice di via Balai zona cimitero, creando un disturbo insopportabile soprattutto dovuto a silenziatori probabilmente modificati che misurati dalla finestra segnano quasi 100 db di frastuono.

Non è possibile non accorgersene e ci domandiamo come sia possibile che polizia urbana e/o carabinieri non facciamo nulla, come se l'estate turritana dovesse essere per forza all’insegna dei cafoni.

Segnalo che le moto sono sempre le stesse che sfrecciano sfidandosi lungo la via. Le persone anziane sono terrorizzate per l’impossibilità di prendere sonno dopo essere state svegliate ormai sistematicamente tutte le notti d'estate.

Grazie per la cortese attenzione».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

