"Cara Unione,

desidero segnalare lo stato di grave pericolosità della galleria stradale Su Nuraxeddu situata nel Comune di Sarroch lungo la strada SS195, che percorro frequentemente e che si trova in condizioni tali da rappresentare un serio rischio per la sicurezza degli automobilisti.

I problemi sono numerosi, a cominciare dall’illuminazione inesistente. L’impianto di illuminazione all’interno della galleria per quanto sembri risultare presente a mia memoria non è stato mai alimentato rendendo difficile la visibilità per chi transita. Nelle giornate assolate l’occhio non fa a tempo ad abituarsi alla totale oscurità essendo una galleria lunga 450 metri e quindi non è facile definire la traiettoria. Questo costituisce un pericolo particolarmente rilevante durante le ore diurne o in caso di condizioni meteo avverse. Un guasto o un incidente ad un’auto in galleria non sarebbe visibile da chi proviene dalla stessa direzione generando la possibilità di un incidente a catena. Casi nella stessa galleria sono già avvenuti.

E poi: degrado del manto stradale, segnaletica verticale deteriorata o assente, segnaletica orizzontale scomparsa, spazzatura su tutto il percorso e oggetti di ogni tipo, tra cui materiale edile e altri pericolosi per il transito.

Ritengo che questa situazione rappresenti un grave rischio per l'incolumità pubblica e richieda un intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sono stati molti gli incidenti nelle gallerie in Sardegna negli ultimi mesi – ad esempio sulla 131 e sulla 387 – a testimonianza dell’altissimo rischio di questi tratti.

Segnalo inoltre che sono presenti nel tratto dalla galleria a Pula cartelli che indicano la fine delle quattro corsie risalenti ad anni fa quando era obbligatoria l’uscita a Sarroch e mai rimossi.

Roberto C.

**

