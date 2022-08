“Cara Unione,

ogni giorno nella zona di via Roma, a Cagliari, assistiamo impotenti alla stessa scena. Turisti disorientati che vorrebbero prendere l'autobus, magari per andare al mare, spesso fermi alla fermata fronte porto priva di pensilina e con un caldo cocente.

Sono convinti di poter acquistare il biglietto direttamente sull'autobus come in quasi tutto il resto del mondo, ma vengono sbrigativamente respinti dal conducente che più volte non fornisce loro neanche le informazioni su dove acquistare il ticket.

Tutto questo non solo dalle parti di via Roma, dove suppongo ci sia un erogatore di biglietti in prossimità, forse in piazza Matteotti, ma ovunque in città.

Ormai gli abitanti rassegnati, perché anche nelle edicole il prodotto il più delle volte scarseggia o non c'è, usano spesso l'app (ottima), ma non possiamo pretendere che lo faccia il turista che magari si ferma in città giusto 24 ore.

Se è vero che i biglietti possono essere acquistati sul bus, perché gli autisti continuano a dire che non ne hanno?

Grazie dell’attenzione”.

Elisabetta Camba – Cagliari

