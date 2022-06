“Cara Unione,

ho di recente acquistato una nuova macchina, e vivendo a Cagliari in area ZTL ho subito richiesto il relativo pass di transito e sosta, tramite il servizio online presente sul sito del Comune.

Un servizio che sarebbe ottimo, visto che consente di richiedere e ricevere il pass senza recarsi fisicamente in comune. Sarebbe, perché dalla mia richiesta è passato più di un mese e ancora non ho ricevuto il pass, né alcuna risposta alle numerose e-mail di sollecito e protesta che ho inviato.

Da un mese posso entrare nella zona in cui vivo solo al di fuori degli orari della ZTL, e basterebbe una banale disattenzione per prendere una multa.

Io mi chiedo, ma il comune di Cagliari pensa che basti attivare un servizio online senza curarsi poi se davvero funzioni? Pensa che basti avere una PEC per essere un comune moderno, se poi i messaggi ricevuti non vengono considerati e non ricevono risposta?

La cosa che fa più rabbia è che in passato questo servizio funzionava bene, e il pass si riceveva via e-mail dopo pochi giorni, non si capisce davvero come sia potuto peggiorare in questo modo, nonostante l'ausilio della tecnologia.

Signori del Comune di Cagliari, pensate davvero che dover attendere più di un mese per l'emissione di un pass ZTL sia normale? Io credo invece che sia un servizio da terzo mondo, con l'aggravante del mancato rispetto delle persone, che non vengono degnate neanche di una risposta.

Spero che qualcuno al comune si vergogni almeno un poco, prenda coscienza dei problemi che crea alle persone, e faccia qualcosa".

Lettera firmata(*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

