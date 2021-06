"Cara Unione,

ieri il mare ci ha dato l'opportunità di salvare un animale in difficoltà, una tartaruga marina, rimasta impigliata nelle cime di una cassetta di plastica.

Fortuna sua ha voluto che abbiamo incrociato le nostre rotte.

Issata a bordo abbiamo provveduto a liberarla immediatamente dalle lenze e cime che le stavano quasi amputando l'arto anteriore, ma non prima di aver chiamato i soccorsi .

Un ringraziamento va alla signora di cui non so il nome, Biologa dell'AMP Capo Carbonara esperta venuta in nostro aiuto.

Ora verrà la tartaruga verrà ricoverata in un centro a Oristano sperando che riprenda il prima possibile le acque del nostro golfo di Cagliari.

L'animale incastrato nella cassetta di plastica (foto inviata dai lettori)

L’augurio è che questa esperienza possa aiutare a sensibilizzare le persone a non lasciare plastica e ogni genere di spazzatura in mare o in spiaggia, perché a pagare le conseguenze sono le povere creature che ci vivono.

Grazie dell’attenzione”

Clarissa, Tiziano e Stefano

