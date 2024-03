«Cara Unione,

Vivo in provincia di Oristano. Sono madre di due bambini di 2 e 5 anni e stiamo vivendo una situazione inaccettabile per quanto riguarda il servizio dei pediatri a Oristano e provincia.

In 4 anni ho cambiato 4 pediatri e sono rimasta “scoperta” diverse volte, come ora che la pediatra si è trasferita e un'altra è andata via, e tutti i bambini si ritrovano senza assistenza. Alla Asl ci invitano ad andare alla guardia medica o al pronto soccorso o privatamente. Al pronto soccorso ci rispondono in malo modo perché intasiamo la pediatria, la guardia medica c'è la sera (come se i bambini non potessero star male durante il giorno) e non sempre può far qualcosa con i piccolini...

Quindi, e parlo da madre lavoratrice oltretutto: se domattina mio figlio ha la congiuntivite (ipotesi) cosa devo fare per avere la ricetta per il collirio e il certificato per il lavoro? Vado al pronto soccorso? Vi sembra logico? Inoltre la Asl di Oristano sta cercando un pediatra ma la situazione non si risolve poiché due sono le pediatre andate via e tra pochi mesi andrà in pensione un altro.

Cosa possiamo fare per veder rispettato il nostro diritto ad avere un pediatra di base?

Grazie».

