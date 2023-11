“Cara Unione,

scrivo con disdegno ciò che mi è capitato al Cimitero di San Michele.

Alle 8 del mattino, dopo aver cercato ripetutamente parcheggio, sono riuscita a trovarne uno libero tra i camion dei fiorai e altre macchine.

Alle 9.30, come sono uscita e mi sono recata alla macchina, non l’ho trovata, perché l’area era recintata da un nastro.

Ho chiesto spiegazioni ai vigili e sono stata informata che tutte le macchine parcheggiate lì erano in sosta vietata e dunque erano state portate via dal carro-attrezzi. Infine mi hanno fatto notare un cartello con la dicitura: “Sosta vietata per cerimonie commemorative dal 27.10.2023 al 04.11.2023”. Un cartello che non avevo notato al mio arrivo in quanto nascosto dai camion dei fiori.

Ciò che mi chiedo: come è possibile che in questi giorni di festa dove la gente va a commemorare i propri cari, quei pochi parcheggi disponibili vengono sottratti ai cittadini? Per non parlare della strada sterrata adiacente dove è presente sporcizia ovunque ed è vergognoso parcheggiarci.

Spero con questa mia denuncia contribuisca a sensibilizzare il Comune affinché vengano offerti più parcheggi e servizi in un luogo di culto per tutti i cagliaritani”.

Nunzia Muscas – Cagliari

***

