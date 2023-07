«Cara Unione,

siamo abituati ai tempi biblici della motorizzazione civile di Sassari, ma dopo aver depositato una pratica di immatricolazione un mese fa sono stata informata del fatto che l’azienda che si occupa della digitalizzazione (o come la chiamano loro “digitazione”) è fallita e da inizio giugno tutte le pratiche sono sospese perché non c’è chi le lavora. Non so se questo abbia impatto solo sulle immatricolazioni, ma immagino che la ditta si occupasse di più aspetti all’interno della motorizzazione.

Mi è stato riferito anche che non vi sia certezza di quando il nuovo bando di appalto per la digitalizzazione/digitazione verrà pubblicato, e dunque molte pratiche rischiano di rimanere ferme.

Per “digitazione” intendono proprio la persona che spinge i bottoni del computer e che immette le pratiche, che a noi vengono richieste cartacee. Il personale della motorizzazione non se ne occupa direttamente perché dicono di non avere “gli strumenti”.

Non sarebbe più facile (e meno costoso) farci compilare i moduli online?

Per quanto mi concerne, mi hanno detto di presentare un’istanza per la restituzione della documentazione, così che io possa andare ad immatricolare in un’altra provincia o ad un ufficio ACI. Purtroppo I versamenti pagati andranno perduti.

Mi chiedo come tutto ciò sia possibile, si tratta di interruzione di pubblico servizio.

Grazie dell’attenzione».

Irene – Sassari

