«Cara Unione,

Morgan sarà anche un po’ maleducato e rozzo, però qualcuno può negare che sia un vero artista?

La sua esclusione da X Factor ha provocato tante polemiche ma a quanto leggo la gran parte degli spettatori – e anche chi non guarda il programma ma decide che può dire la sua – si è schierata contro di lui.

In fondo ha detto quello che pensava, senza filtri, senza paura. Non bisogna temere chi parla, bensì chi trama e non sputa il rospo pubblicamente, anzi spesso lo fa a riflettori spenti, sui giornali, quando qualcuno messo “sotto accusa” non può più difendersi.

Il botta e risposta con Fedez non è stato bello, anzi un brutto spettacolo. Così come la battuta su Ivan Graziani alla conduttrice-autrice della gaffe. Ma qualcuno doveva pur parlare. E lo ha fatto lui.

In tutto questo, non è che io lo voglia difendere a spada tratta, vorrei solo che non fosse messo alla gogna, lo hanno invitato sapendo benissimo quello che può fare una volta che è davanti alle telecamere.

Chi è causa del suo mal…

Grazie per l’attenzione».

Roberta – Nuoro

***

