“Cara Unione,

siamo un gruppo di turisti campeggiatori che da molti anni trascorrono le vacanze nel golfo di Arbatax, in particolare nel Comune di Lotzorai, innamorati del territorio, della natura e delle persone che lo abitano.

Siamo a conoscenza del fatto che, essendo la spiaggia suolo pubblico non vi possono essere lasciati gli ombrelloni, tuttavia siamo rimasti sorpresi e amareggiati quando nottetempo, in sordina, sono stati tutti portati via, tanto più trattandosi di un'occupazione limitata ad una o due settimane in tanto spazio disponibile.

Ancora più assurdo a nostro avviso, l'importo di euro 1.000 che ci è stato riferito dagli Uffici della Capitaneria come multa per la trasgressione.

Scriviamo la presente non per chiedere l'abolizione di una norma, ma un'applicazione basata sul buon senso, magari previa comunicazione verbale.

Ci sono solo tre campeggi e non ci pare una buona accoglienza”.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata