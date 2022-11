«Cara Unione,

sono la figlia di una persona affetta da 20 anni di Alzheimer, allettata e incapace di fare qualsiasi cosa, fra cui apporre una firma per il consenso a farsi fare il vaccino contro il Covid-19.

A mia madre è stata nei giorni scorsi recapitata una multa per non aver fatto il vaccino, sconsigliato fra l’altro e per motivi che non sto qui ad esporre – ha peraltro già contratto nei mesi scorsi la malattia – dallo stesso medico curante.

Forse non mi è chiaro qualcosa, e mi chiedo che leggi siano mai quelle che regolano il nostro Paese.

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata