“Cara Unione,

scrivo per raccontare dell’assurda vicenda circa l’assegnazione del medico di base per mia madre 88enne, residente a Selargius, invalida civile al 100% e che negli ultimi mesi si è ulteriormente aggravata.

Ho provato a scegliere il medico online con Spid e, a parte la macchinosità, non ho trovato nessun medico a disposizione nel territorio comunale di Selargius.

Mi sono recato anche alla ASL, poliambulatorio, ma ho ricevuto la stessa risposta, nessun medico a disposizione e se voglio un medico devo scegliere qualcuno di Cagliari.

Mi chiedo se sia normale che debba recarmi, visto che faccio da 'caregiver’ a mia madre, ogni tanto a Cagliari per parlare con medico per prescrivere farmaci, prenotare visite, iniziare l'iter per la richiesta della 104 e, visto l'aggravamento, richiedere l'indennità di accompagnamento.

Per fortuna ho un impiego fisso e, pur volendo bene a mia madre, non posso dedicarle più tempo di quello che attualmente le dedico (e da un anno circa sto rinunciando ad una vita sociale per assistere mia madre).

Tra le altre cose quest'anno, per il problema medico di cui sopra, non ha ricevuto il vaccino antinfluenzale e dovrebbe ricevere la 4^ dose del vaccino anti Covid-19.

Spero di poter ricevere quanto prima, da chi di dovere cui mi sono rivolto, risposte concrete e che non siano i soliti proclami pubblicitari sull'importanza delle cure domiciliari, soprattutto per le persone fragili.

Io la mia parte la sto facendo, attendo che qualcuno che abbia voce in materia, faccia altrettanto.

Cordiali saluti”.

Lettera firmata(*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata