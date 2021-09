“Cara Unione,

scrivo per segnalare un caso per il quale in tanti stiamo chiedendo lumi, purtroppo al momento senza risposte, all’assessorato al turismo della Regione Sardegna.

Il tema è la ‘legge 7’, ovvero quella forma di contributo promosso dalla Regione per promuovere manifestazioni di grande rilievo turistico.

Secondo la normativa vigente, una volta ritenuto meritevole il progetto in base a una serie di parametri ed effettuata la manifestazione, dopo la presentazione del rendiconto la Regione deve pagare entro 3 mesi. Eppure, per buona parte delle manifestazioni ‘meritevoli’ svoltesi nell’anno 2020 ancora non è arrivato il pagamento del contributo: perché? Non è dato saperlo.

Alcuni parlano di contributi non concessi perché non rientranti nei tempi di presentazione tramite ‘click day’, ma vorremmo comprendere e avere risposte chiare.

Grazie per l’attenzione”.

A.M. – Quartu

***

