«Cara Unione,

da anni segnaliamo i disservizi e le inefficienze della rete WindTre nella località di Torre delle Stelle, nel comune di Maracalagonis, ma nell’ultimo anno la situazione è diventata davvero insostenibile: ogni volta che si verificano condizioni meteo avverse, una pioggia intensa, un temporale, una bufera di vento, infatti, immancabilmente il segnale cellulare viene a mancare completamente, o funziona a singhiozzo impedendo qualsiasi attività, e solo dopo molte ore, spesso dopo un giorno intero, la situazione ritorna alla normalità.

Crediamo sia superfluo ricordare che in zone come queste, lontane dai centri abitati, la rete cellulare è un servizio essenziale perché è l’unico modo per non essere isolati in caso di necessità o emergenza, per non parlare di chi lavora qui e ha necessità della connessione Internet per svolgere il proprio lavoro.

Ogni volta che segnaliamo il malfunzionamento ai loro operatori, questi ultimi, peraltro sempre molto gentili, ci confermano puntualmente che vi sono problemi alle antenne.

Non sappiamo se il problema sia dovuto ad antenne vecchie e malfunzionanti che con un po’ di vento o pioggia vanno in tilt, o a interventi tecnici di ripristino da parte di WindTre fatti al risparmio, senza voler affrontare seriamente il problema per risolverlo una volta per tutte.

Di certo una situazione di questo tipo a poche decine di chilometri dalla città principale della Sardegna è davvero vergognosa.

Ci auguriamo che questa, ennesima, richiesta arrivi a chi dovrebbe garantire un servizio essenziale a tutti i cittadini, cosa che in questo momento non avviene.

