“Cara Unione,

ora che in molti posti si può togliere la mascherina sono sicuro del fatto che, molte persone, ormai - purtroppo - abituate ad indossarla sempre, provino difficoltà nel toglierla. E spiego subito il perché.

È evidente come, per alcuni, tenere la mascherina fosse un modo di nascondere il viso, magari per insicurezze insite in loro o, più in generale, per motivi di disagio nel mostrarsi.

Persone che provano vergogna nel mostrare il loro viso, nel farsi vedere dagli altri. Che hanno usufruito della mascherina come scudo per non mostrare le loro insicurezze alle persone.

Il mio augurio è che con l’addio alla ‘mascherina forzata’ si possa davvero tornare a mostrare il proprio viso: ne gioverebbero l’autostima delle persone e le relazioni sociali”.

G. B. – Sassari

