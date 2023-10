«Cara Unione,

ho appreso leggendo questa mattina la stampa nazionale come il Comune di Roma, in risposta alle code e ai rallentamenti del traffico dovuti ai lavori per il Giubileo e all’apertura di alcuni cantieri per la Metro C, stia valutando l’ipotesi di ampliare lo smart working, anche per i dipendenti pubblici, per decongestionare le strade.

Non mi pare un’idea peregrina, e che credo potrebbe essere considerata anche a Cagliari.

Riuscire a ridurre l’afflusso di veicoli che si concentrano in città nelle prime ore del mattino significherebbe tornare a fare respirare la città. E fra dipendenti pubblici e altri del settore privato in smart working, eventualmente con turnazioni ad hoc, credo significherebbe andare a togliere migliaia di auto dalle strade.

Pensiamoci, a mali estremi estremi rimedi.

Grazie dell’attenzione».

A.C. – Cagliari

***

