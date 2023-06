«Cara Unione,

ho letto con attenzione la testimonianza riportata nella lettera pubblicata ieri circa la disavventura di una lettrice sul volo Pisa-Cagliari e sono rimasto stupito, visto che in un'altra occasione mi è capitata la medesima brutta esperienza sempre all'aeroporto Galilei di Pisa.

È accaduto nel novembre scorso: dovevo prendere un volo con la mia ragazza che sarebbe partito alle 6:00 verso Cagliari, e camminando per passare il gate (che avrebbe chiuso cinque minuti dopo) ci siamo imbattuti in un membro del personale che lo stava chiudendo ben prima della chiusura effettiva.

Facendo notare come fosse ancora presto per chiudere e vedendo altri passeggeri dietro alla porta che la hostess ci stava bloccando (ancora non stavano nemmeno salendo la scaletta), ci è stato risposto che ormai era tardi, aggiungendo che io, la mia ragazza e una signora anziana con problemi di salute (che fortunatamente aveva dei parenti in zona) non sapessimo di cosa stessimo parlando e se ne è andata via a passo spedito come se niente fosse, ignorandoci.

È stato necessario per tutti e tre acquistare di nuovo i biglietti per il giorno dopo, alla stessa ora, per poter tornare nelle rispettive abitazioni ad Iglesias e San Gavino Monreale.

Spero che questo possa spronare eventuali altri viaggiatori che hanno avuto la nostra stessa esperienza a mandare le loro testimonianze, e mi auguro che a questo punto l'aeroporto o la Ryanair, compagnia in questione, prendano seri provvedimenti.

Cordiali saluti».

Giacomo Orrù

***

