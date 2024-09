«Cara Unione,

ho casa in Gallura da 17 anni. Quasi tutti i mesi sono lì. Passo lì anche il Capodanno.

Purtroppo molte cose sono cambiate e non solo per i turisti, ma anche per noi che passiamo anche mesi in Sardegna. I sindaci non si rendono conto dei danni che stanno provocando. Questa splendida terra non è pronta a ricevere migliaia di persone. Non posso pagare 1 litro di latte 40 centesimi più che negli altri mesi (in paese, ad Olbia no).

In spiaggia hanno messo tantissimi bar e ombrelloni a pagamento, poco occupati perché spropositatamente cari, a discapito di chi vuole andare in spiaggia anche solo un paio d’ore! Non c'è posto neppure per gli asciugamani! Abbiamo decine e decine di mega yacht inquinanti, che non credo portino tanti benefici economici alla zona, per non parlare delle navi da crociera! Dove passano loro ci sono danni e immondizie!

Com'era bella la mia Sardegna 20 anni fa, quando la sabbia era pulita e l'acqua splendida. Ora questo beneficio lo trovo solo a ottobre, novembre e dicembre. Forse è il caso di riflettere».

Franca Borgo

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata