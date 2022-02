“Cara Unione,

era il 20 ottobre 2020, quando il sindaco di Cagliari Truzzu annunciò l’avvio ‘a breve’ dei lavori per la nuova piscina, con l’incompiuta tra via Abruzzi, Campeda e Mandrolisai prossima a trasformarsi in un moderno impianto sportivo polivalente.

Eppure, dopo ben 16 mesi, nessun lavoro ha avuto inizio.

Un altro scatto inviato dal lettore (foto concessa)

Ho fatto alcune foto per documentare lo stato increscioso in cui si trova questo spazio: sporcizia ovunque, caseggiati incendiati, rifiuti abbandonati, siringhe sparse ovunque ed anche incontri con tossicodipendenti e altre persone che bivaccano nei pressi delle struttura.

Non sono andato oltre, perché ho temuto per la mia incolumità.

Grazie dell’attenzione”.

Valerio Piga – Difensori della natura, Cagliari

***

