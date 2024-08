Cara Unione,

mi trovo in vacanza a Chia e volevo segnalare alcune cose che si possono facilmente migliorare.

Ad esempio, non ci sono cestini per l’immondizia nelle spiagge e si vedono sacchetti di spazzatura sparsi ovunque lungo le strade. Non si possono utilizzare i contenitori dell’immondizia dei bar perché sono riservati ai bar, la maggior parte dei quali tralaltro non ha la toilette.

Non esiste illuminazione nelle strade, sono completamente al buio e si trovano illuminate solo le stradine delle ville .

Spesso lungo i marciapiedi si vedono sacchetti dell’immondizia senza un contenitore per la raccolta. Vi faccio immaginare l’odore, accentuato dal fatto che gli animali spesso rompono quei sacchetti.

La cosa che più mi ha colpito è che non ci sono contenitori per la spazzatura al mare.

Bisogna educare le persone ma anche dare loro i mezzi per potersi comportare in maniera civile. E ci vogliono più controlli, non solo per mettere le multe alle macchine in divieto di sosta .

La Sardegna ha la fortuna di essere una terra meravigliosa, ma bisogna educare gli ospiti a preservare la sua bellezza.

Monica

***

