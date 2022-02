“Cara Unione,

scrivo per testimoniare la mia esperienza al ‘Day Hospital’ degli infettivi del Santissima Trinità.

Da circa due settimane ho contratto un’infezione cutanea a causa di una rasatura con lametta non sterile. Ho trascurato inizialmente l’escoriazione utilizzando delle creme che avevo in casa ma la lesione, da piccolissima, ha iniziato a camminare necrotizzando tutto il tessuto circostante.

Ho consultato un dermatologo in privato che mi ha prescritto un antibiotico per bocca e uno locale. Ma la lesione diventava sempre più grave tanto da spingermi a rivolgermi in maniera disperata al dottor Angioni del Santissima Trinità.

Avevo avuto modo di conoscere quel reparto già qualche anno fa e confermo l’eccellenza della nostra struttura: da una settimana sono stato preso in carico dal DH del primo piano, a pochi metri dalla zona rossa, sono stato affidato alle cure quotidiane del bravissimo dottor Simone Perra e grazie a lui e all’équipe ne sto uscendo, relativamente in fretta.

Il mio messaggio vuole essere una testimonianza di quanto la nostra sanità, spesso criticata ingiustamente, può anche vantare professionisti preparati e, cosa non meno importante, umani e vicini anche se a distanza, dato che i ricoveri cercano di essere riservati giustamente a persone non trattabili a domicilio.

Grazie dell’attenzione”.

Michele Pudda

***

