«Cara Unione,

sono un cittadino sardo e devo ritornare, sabato 7 gennaio, ad Olbia da un paese europeo, ove mi sono recato per ragioni familiari.

Il rientro in Italia è previsto con un volo che arriverà nella tarda mattinata a Fiumicino. Successivamente, avrei dovuto ragionevolmente imbarcarmi, con altro volo del pomeriggio o della sera, per Olbia ove ho la macchina al parcheggio aeroportuale. Eppure ho riscontrato con mio grande disappunto e meraviglia che per la data di sabato 7 gennaio 2023, in regime di continuità territoriale, nella tratta Fiumicino-Olbia è disponibile con Volotea un solo volo alle 8:50 del mattino e con ITA uno alle 13:55 che non riuscirò a prendere. Entrambe le compagnie non offrono per tale data nessuna possibilità di viaggiare nel pomeriggio e neppure la sera!

La situazione è ancora più inconcepibile il giorno seguente, domenica 8 gennaio, in quanto per Olbia vi è un solo volo con Volotea, sempre alle 8:50 del mattino, mentre addirittura nessun volo è disponibile con ITA!

A questo punto sarò costretto il 7 gennaio a pernottare a Roma, con notevole aggravio di spese e inutile disagio, e a prendere il volo del giorno successivo Volotea di domenica 8 gennaio alle 8:50.

Quanto sopra rappresentato contraddice palesemente la recente sbandierata e inveritiera narrazione su un potenziamento dei voli nel periodo natalizio e dimostra, una volta di più, l’irrilevanza e la considerazione che viene attribuita dalla politica ai cittadini sardi i quali, varcati i mesi estivi, precipitano nuovamente, perfino in un importante periodo festivo come questo, nel completo isolamento e nell’oblio.

Grazie dell’attenzione».

Avv. Paolo Guiso

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata