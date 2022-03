“Cara Unione,

sono un paziente diabetico che da gennaio 2022 è stato dotato di sensore per la misurazione della glicemia. Questi sensori si applicano sul braccio e hanno una durata di circa 14 giorni e la misurazione della glicemia si può misurare con un app apposita ed un apparecchio senza usare le striscette né bucarsi ogni volta le dita.

Questi sensori, come da piano terapeutico, vengono distribuiti, per quanto mi riguarda ed essendo residente a Cagliari nella farmacia territoriale di piazza Marco Polo e bisogna prenotarli tramite un numero verde della Asl .

Dovendo ritirare i sensori per il mese di marzo 2022 chiamo il numero verde l’8 marzo per l'appuntamento e mi dicono che il primo posto disponibile è il 29 aprile. La conseguenza è che dovrò rimanere per più di venti giorni senza sensori e di conseguenza senza potermi misurare la glicemia.

A poco sono valse le mie rimostranze, e a nulla è servito rivolgermi direttamente alla farmacia o all’Urp della Asl. Ho provato anche a mandare una pec, e il colmo è che mi è stata respinta perché la casella di destinazione era troppo piena.

Grazie dell’attenzione”.

G. M. – Cagliari

