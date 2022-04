“Cara Unione,

vorrei complimentarmi con l’autore della lettera del 10 aprile scorso per come ha spiegato in maniera limpida la situazione che purtroppo viviamo in Sardegna. Io stessa, in riferimento all'articolo dell’8 aprile scorso, mi sono indignata perché come il collega oltre ad aver frequentato la scuola alberghiera negli anni Novanta, nel mio caso ho perfezionato la mia professione facendo stagioni in Italia ed all'estero soprattutto e perché appunto in Sardegna (Alghero) vengono pretese tante doti professionali ma poco remunerate.

La mia domanda, quindi, è la seguente: a cosa serve essere competenti se poi veniamo sottopagati facendo anche straordinari?”.

Lettera firmata*

