«Cara Unione,

è di questi giorni la notizia del nuovo addio, questa volta a Fertilia, di una filiale bancaria.

Nella sostanza gli uffici al pubblico verranno sostituiti con due casse continue, e dunque largo a un nuovo bancomat, con buona pace del rapporto diretto con l’impiegato.

Non è questo altro che l’ultimo esempio della ‘desertificazione bancaria’ che sta colpendo inesorabilmente anche la nostra Isola. Una politica ben precisa degli istituti di credito per spingere i correntisti a gestire i propri conti attraverso l’internet banking.

Sul fatto che questa politica bancaria sia più o meno giusta non entro nel merito, ma faccio un piccolo cenno alla situazione della Sardegna, dove non solo c’è una percentuale di popolazione anziana di gran lunga superiore ad altre regioni della Penisola, ma anche dove c’è una copertura della rete internet non certo ottimale, e dove dunque intere fasce di abitanti rischieranno, in un futuro ormai prossimo, di non poter più gestire i propri risparmi a meno di recarsi altrove.

Grazie dell’attenzione».

E.U. – Alghero

***

