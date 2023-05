«Cara Unione,

leggendo le precedenti lettere sul tema ho sorriso, sarà che ormai tante cose, lascio che scivolino...

Ogni anno al mare mi capita...

Una signora mentre passeggio a riva mi fa notare con tono austero come se fosse mio dovere, (chiaramente, non prende in considerazione dal mio forte accento che anche io potrei essere in vacanza) che i sardi dovrebbero togliere queste erbacce dal mare prima che arrivino i turisti. Io cortesemente le spiego che è l'ossigeno del mare, che proprio la sua presenza denota un mare non inquinato, e che la natura decide in una notte, come le ha portate a riva, una mareggiata potrebbe riportarle via in poche ore... Non era poetica la signora, alle sue insistenze, l'ho lasciata nella sua ignoranza.

Che dire della trentenne rampante milanese che in una splendida prima mattina di luglio, quando davanti a te hai acqua cristallina di un blu e verde e luccichio brillante che si specchia col sole non ancora alto, il solo suono delle onde e dei gabbiani, e aspetti di vedere la famiglia di delfini che spesso scorrazza tra il porto e la Torre Saracena, ma senti solo lei al telefono che urla e si lamenta che qui non c'è niente che non siamo capaci come imprenditori e di una discoteca manco l'ombra. Io mi mordo la lingua, vorrei dirle di andare a Rimini. Poi me la faccio scivolare, tuffo i miei piedi dentro una sabbia così bianca che a volte ti abbaglia, poi mi alzo mi tuffo in acqua e resto sotto per un po'... ah, che pace. Penso che non importa! Già perché questo tipo di persone va via senza importare dalla Sardegna, niente. Solo oggetti. Fatti, ricordo, da sardi maestri artigiani.

Buona vita».

Monica

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata