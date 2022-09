“Cara Unione,

a Quartu Sant'Elena, in via Vico, l’incuria in cui si trovano i marciapiedi reca non pochi disagi a pedoni, disabili e persone che con i bimbi nei passeggini si trovano costrette a transitare sulla carreggiata.

Mi chiedo come sia possibile che un'amministrazione Comunale permetta tale degrado a discapito dei residenti, precisando che vendono puliti i manti stradali più volte alla settimana e i marciapiedi vengono dimenticati.

Non parliamo anche delle buche, sempre sui marciapiedi, pericolo costante per tutti i pedoni.

Non si può certo negare che l'amministrazione Comunale a Quartu non ci tenga al verde pubblico.

Grazie per l’attenzione”.

A.C. – Quartu

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata