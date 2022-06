“Cara Unione,

passeggio sempre a Cagliari con il mio cane attrezzata con bottiglia d'acqua per la pulizia della strada e bustine per la raccolta degli escrementi. Bene, quotidianamente rientro a casa con in mano la bottiglia vuota e le bustine piene, perché il Comune di Cagliari, tanto solerte nel ricordare ai propri cittadini quanto l'urina canina sia deleteria per il decoro della città, forse dimentica che persino i contenitori per la raccolta dei rifiuti siano di grande apporto per l'igiene urbana.

Faccio un secondo esempio: da settimane gli sfalci del mio giardino stazionano fuori dal portone. Ho segnalato tramite app, ho chiamato il call center – la cui voce registrata, per inciso, spiega come la chiamata sia in lista e ‘verrà risposta’ non appena possibile –, mandato mail, spiegato che sì, sono stati esposti correttamente. Ho fatto un'ora di fila per ottenere lo speciale sacco per gli sfalci del Comune di Cagliari, eppure gli sfalci sono ancora lì.

Mi spiace, si parla tanto di incivili ma, a questo punto, io un po’ li capisco.

Grazie dell’attenzione”.

Angelina D. – Cagliari

***

