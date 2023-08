Cara Unione,

scrivo per segnalare come a causa della maleducazione si possono rovinare le giornate festive come il Ferragosto.

Sono stato con la famiglia a Nodigheddu (Ezzi Mannu) bellissima spiaggia nel comune di Stintino, e quando siamo arrivati a destinazione ci siamo trovati davanti una mega tenda e sei o sette tende più piccole montate a ridosso dell'arenile. Come se non bastasse questo abuso, il sentiero e i cespugli erano ricoperti di carta igienica ed escrementi umani.

Vi lascio immaginare la puzza che ammorbava l'aria fino alla spiaggia, in più i ragazzi e le ragazze (erano tutti giovani) quando passava la gente per andare in spiaggia ruttavano sonoramente.

Ovviamente ci siamo indignati e abbiamo chiamato la Polizia locale di Stintino, ma il telefono squillava a vuoto. Abbiamo tentato con i Carabinieri ma niente da fare, abbiamo allora provato con i Barracelli che hanno risposto e ci hanno promesso che sarebbero intervenuti. Ma è passata l' intera giornata e non si è visto nessuno.

Veramente un bel biglietto da visita per il turismo del Nord Sardegna.

Antonio

***

