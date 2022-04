“Cara Unione,

per lavoro faccio spesso trasferimenti, in aereo, e devo purtroppo sottostare a quanto tutti noi sardi subiamo a causa della nostra classe politica.

In merito alla (forse) continuità territoriale, scrivo per segnalare che, in fase di acquisto, un biglietto per il 19/04 sul Cagliari-Fiumicino in continuità territoriale vede zero disponibilità posti, che però ci sono senza problemi alla modica cifra di 334 euro.

Possibile che un sardo debba subire queste vessazioni?

Perché viene permesso a una low cost (che come tale si comporta) di agire in questo modo?”

Massimiliano Olla

