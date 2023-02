«Cara Unione,

il 16 febbraio, nel giorno del mio 75esimo compleanno, ho ricevuto un affettuoso messaggio di auguri da mia figlia.

Il suo è stato anche un messaggio di invito a non contare gli anni, ma piuttosto i bei momenti passati pensando a quelli che arriveranno. Qualche candelina in più, mi ha ricordato, non può fare altro che illuminare gli anni che verranno.

Non nascondo, alla mia età, la gioia che ho provato, e che mi piacerebbe condividere con tutte le altre mamme, giovani e anziane, che ogni giorno festeggiano il loro compleanno. Ma anche con tutte le persone che madri o padri non sono magari diventati, ma che mi farebbe piacere potessero essere raggiunti da un messaggio gioioso e positivo, anche in momenti che a volte appaiono bui.

Grazie dell’attenzione da un’affezionata lettrice».

Marcella, una mamma felice

***

